ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو وفق التقديرات

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ارتفع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال يونيو الماضي، وفق التقديرات الأولية، في ظل الرفع التدريجي لكثير من القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الاحصاء الأوروبية (يوروستات) أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع في يونيو الماضي إلى 3ر0 بالمئة، بعد انخفاضه في مايو إلى أدنى مستوياته خلال قرابة أربع سنوات عندما سجل 1ر0 بالمئة. وجاءت هذه النسبة متفقة مع التقديرات الأولية.

وارتفعت أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بنسبة 3ر2 بالمئة، فيما زادت أسعار الخدمات بنسبة 2ر1 بالمئة. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 2ر0 بالمئة، وانخفضت اسعار الطاقة بنسبة 3ر9 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 3ر0 بالمئة في يونيو، وفق التقديرات الأولية التي نشرت يوم 30 يونيو.

ومازال معدل التضخم أدنى من النسبة المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي والتي تقل بهامش طفيف عن نسبة 2 بالمئة.