 فيديو.. الفرنسيون يتظاهرون ضد تشديد إجراءات منع كورونا وإلزامية التطعيم - بوابة الشروق
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فيديو.. الفرنسيون يتظاهرون ضد تشديد إجراءات منع كورونا وإلزامية التطعيم

هديل هلال
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 6:24 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 6:24 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تظاهر آلاف الفرنسيين، اليوم السبت، تنديدا بقرار إلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول الأماكن العامة، وبقرار إجبارية التطعيم بلقاح كورونا لبعض القطاعات.

وشهدت عموم فرنسا تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، بحسب التقديرات الأولية لوسائل إعلام محلية، تنديدا بالقرارات المتخذة من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، والمتعلقة بإلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول أغلب الأماكن العامة (ثقافية، ترفيهية، مطاعم، مقاهي، مراكز التسوق).

كما نددت الاحتجاجات أيضا بإجبارية التطعيم ضد «كوفيد – 19» لبعض القطاعات، خاصة الصحية منها.


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