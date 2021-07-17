إصابة وزير خارجية قيرغيزستان بكورونا ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية قيرغيزستان، اليوم السبت، إصابة وزير الخارجية رسلان كازاكباييف بفيروس كورونا "كوفيد-19" ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .



وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "آكي بريس" القيرغيزية، أن كازاكباييف يمارس عمله عبر الإنترنت عند الحاجة، وأنه سيعود إلى العمل الكامل فور إتمام الشفاء.



وقد أعلنت وزارة الصحة في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا أيضا إتمام تطعيم 202 ألفا و302 شخصا في قيرغيزستان حتى الآن ضد كورونا، بما في ذلك 93723 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية .



