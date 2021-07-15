طوكيو: 1410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، 1410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 139 حالة عما تم تسجيله أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم "469 حالة"، وفي الثلاثينات "311"، وفي الأربعينيات "232 حالة" أعلى الأرقام، بينما 171 حالة، تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 59 شخصا، بارتفاع ست حالات عما تم تسجيله أمس الجمعة ، حسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على الصعيد الوطني 382، بارتفاع ست حالات عما كان عليه أمس الجمعة.