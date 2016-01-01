جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركى لكمية من البضائع المتنوعة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأجهزة اللاسلكية والأقراص المخدرة وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة للقانون.

وقالت جمارك سفاجا - في بيان اليوم- انه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى لميناء سفاجا البحرى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 10 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 2760 قرصا من عقار السولبادين الذى يحتوى على نسبة من الكودايين والكافيين المخدر وتلسكوب وبندقية ضغط هواء و 2150 طلقة ضغط هواء و6 أجهزة لاسلكية و 12 شاحنا للأجهزة اللاسلكية و 45 عبوة ألعاب نارية و 4043 عبوة أدوية بشرية متنوعة و3744 قطعة ملابس جاهزة و 324 عبوة مستحضرات تجميل و 2 جهاز طبي مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 915 ألفا و 884 جنيها وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.