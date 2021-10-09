بايدن: سنواصل دعم دمج إسرائيل في المنطقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم دمج إسرائيل في المنطقة، ودعم الجهود للتفاوض على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين؛ يسمح لكل الشعبين بالعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.



وغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السعودية أمس السبت، منهيا زيارته للشرق الأوسط، التي دامت أربعة أيام وضمت إسرائيل والأراضي الفلسطينية.



زيارة بايدن للشرق الأوسط، تعد الأولى له منذ توليه الرئاسة الأمريكية، ويسعى خلالها لطرح رؤية جديدة للدور الأمريكي في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعصف بها الصراعات والغنية بموارد الطاقة، حيث أكد في ختامها، السبت، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.



وقال بايدن في لقائه في قمة جدة: «لن نتخلى عن الشرق الأوسط، ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران».



وأضاف «اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كل هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعًا، ولن تغادر».

We will continue to support Israel’s integration in the region and support efforts to negotiate a lasting peace between the State of Israel and the Palestinian people that allows both peoples to live side-by-side in peace and security. — President Biden (@POTUS) July 17, 2022