المشرف على التنسيق: لا تغيير فى نظام تنسيق الجامعات والمعاهد العام المقبل -حوار

عطا: 60% حدا أدنى للنجاح فى اختبارات القدرات.. ولا يعتبر النجاح قبولًا وقيدًا بالكلية

اعتبار الطالب غير لائق عقوبة للغش أو امتلاك هاتف محمول فى الاختبارات

إعفاء طلاب كليات السياحة والفنادق من اختبارات القدرات هذا العام



قال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف على التنسيق، السيد عطا، إن نظام تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية للعام المقبل لا يشهد أى تغيير، حيث يتم بشكل إلكترونى كامل وسيتم على 3 مراحل، بعدد 75 رغبة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنسيق الطلاب لمقاعدهم فى الكليات حسب أولوية المجموع المرسل من وزارة التربية والتعليم لمكتب التنسيق، بدون أى استثناءات.

وأضاف عطا، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم تنظيم تنسيق خاص بطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وتنسيق آخر لطلاب شهادة المدارس المتفوقين STEM، وتنسيق لطلاب مدارس النيل، بالإضافة إلى تنسيق لقبول الطلاب حاملى الشهادات الثانوية الأزهرية بكليات ومعاهد التعليم العالى.

وأشار إلى أن الكليات التى تدخل فى نطاق اختبارات القدرات بالتنسيق الجديد ستشمل كليات الفنون الجميلة فى تخصصى فنون وعمارة، والفنون التطبيقية، والإعلام، والتمريض أو المعاهد الفنية للتمريض، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والجامعات التكنولوجية، قسم المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، والتربية الرياضية.

ولفت إلى أنه لن يتم إدراج كليات السياحة والفنادق ضمن الكليات التى يشترط النجاح فى اختبارات القدرات للقبول بها هذا العام، بالإضافة إلى كليات التكنولوجيا والتعليم بجامعات «حلوان، قناة السويس، بنى سويف، سوهاج».

وتابع بأن اختبارات القدرات ستشهد تطبيق عدد من الضوابط العامة أهمها استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، وعدم دخول قاعات الامتحانات إلا بارتداء الماسك الطبى، ويجب على الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة واحدة فى الموعد المحدد له، ولن يسمح بدخول أولياء الأمور.

وأكد أن عقوبة الغش فى الاختبارات اعتبار الطالب غير لائق، وهى نفس العقوبة لمن يتم ضبطه داخل الامتحان بهاتف محمول أو أى جهاز إلكترونى، حتى وإن كان الهاتف المحمول مغلقا، كما يعتبر الطالب أيضًا غير لائق فى حالة تصويره لأى امتحان خاضه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكر عطا، أن إعلان نتائج اختبارات القدرات سيكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، وهو نفس الموقع الذى يدخل الطالب بياناته لإجراء الاختبارات، منبهًا إلى أنه لن يعتد بأى نتائج أخرى بخلاف ما يعلنه الموقع، ولا يوجد نتائج ورقية فى قاعات الامتحانات التى أدى الطلاب فيها امتحاناتهم.

وتابع بأن اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة، تخصص الفنون يقيس قدرة الطالب على دراسة الفنون فكريًا ومهاريًا وقدرته على التخيل ومعرفة التوافق اللونى والظل والنور، وتقسم درجاته المائة على سؤال رسم باستخدام الأقلام الرصاص من 60 درجة، وسؤال عن التصميم الابتكارى من 40 درجة، ويمكن للطالب استخدام الألوان الخشبية أو الفلوماستر أو الإثنين معا فى حل هذا السؤال، وتكون نسبة النجاح فيه 60%، أما تخصص العمارة فإن السؤال الأول الرسم المعمارى يصحح من 70 درجة والسؤال الثانى التشكيل والابتكار من 30 درجة، وينطبق عليه بقية شروط اختبار الفنون.

ونوه بأن اختبار قدرات كليات ومعاهد التمريض تقيس الصفات الجسمانية للطالب، بالإضافة إلى قدراته اللغوية فى اللغة الإنجليزية، ويتضمن الاختبار 4 أسئلة الأول فى اللغة ويصحح من 25 درجة، والثانى فى التفكير الناقد ويصحح من 25 درجة، والثالث عن السمات الشخصية وتقييم الحالة النفسية التى تساعد الطالب على التعامل مع المرضى والمترددين للحصول على الخدمات الصحية فى ظروف مختلفة، ويصحح من 25 درجة، والسؤال الرابع مقابلة شخصية مع لجنة مختارة، ويجب على الطالب الحصول على 60% للنجاح فى اختبار القدرات.

وتابع: تشترط كليات التربية الفنية والموسيقية وقسم المسرح التربوى بكلية التربية جامعة المنصورة، ضرورة حصول الطلاب على 60% فى الاختبارات للنجاح، وتقيس الاختبارات قدرة الطالب فى التخصص فمثلًا إذا أراد الالتحاق بكلية التربية الفنية عليه اجتياز اختبار التعبير الفنى والرسم وآخر فى التصميم الزخرفى.

وزاد: أما إذا أراد الالتحاق بكليات التربية الموسيقية فعليه اجتياز 3 اختبارات هى الغناء الحر أو الأداء الفنى من 15 درجة وأداء 44 نماذج لحنية من 4 نماذج، وأداء 4 نماذج إيقاعية من 40 درجة.

وفيما يتعلق باختبارات قدرات قسم المسرح بجامعة المنصورة فيتضمن أسئلة عن معلومات عامة وأخرى فى الأدب المحلى والعالمى ومعلومات عن المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون، ويكون زمن الاختبار ساعة واحدة فقط.

وفيما يتعلق باختبارات قدرات كليات التربية الرياضية، قال عطا، إن الاختبارات تعقد على يومين، الأول يتم توقيع الكشف الطبى على القلب بواسطة أطباء متخصصين وقياس طول ووزن الطالب أو الطالبة ولا يقل طول الطالب عن 165 سم و155 سم للطالبة، وفى اليوم الثانى يتم الكشف عن سلامة النطق والسمع والصوت والمظهر والعيوب وانحرافات القوام، بالإضافة إلى اختبار يقيس المهارة الرياضية ويتم وضع درجاته مع مراعاة إن كان الطالب لاعبًا دوليًا أو يلعب فى منتخبات المدارس أو من الممارسين للرياضة بشكل عام، ويشترط للنجاح الحصول على 60% كحد ادنى من إجمالى الدرجات.