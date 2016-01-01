عقدت مكتبة مصر العامة في الدقي، مساء اليوم/السبت/، ندوة لمناقشة رواية " القطائع..ثلاثية أبن طولون" للكاتبة ريم بسيوني، بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين والنقاد وأدارتها الكاتبة نشوى الحوفي.

ومن خلال سياق أحداث الرواية، تأخذنا ريم بسيونى فى رحلة عبر التاريخ المصرى فى زمن ابن طولون، لتروى لنا عبر ثلاث روايات - منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث - الأجواء المصرية فى ذلك العصر، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجيئ لها، ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه.

وكيف أنه على الرغم من الحضور الطاغى لشخصية ابن طولون فى رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، إلا أن الروائية ريم بسيونى كعادتها، نجحت فى جعل التاريخ حاضرا بظله لا بذاته، عبر ثلاث روايات مختلفة الأبطال، لتدرك التاريخ وتبحث عنه، وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التى عشقته، وعائشة المصرية ابنة ابن طولون.