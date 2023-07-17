وفاة متسلق ألماني إثر حادث في جبل مونت بلانك بإيطاليا

لقي متسلق ألماني حتفه جراء حادث تسلق في جبل مونت بلانك، حسبما قالت السلطات الإيطالية.

وقالت الشرطة الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن المتسلق أصيب بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع عدة أمتار على جبل "إيجوي نوار دي بيوتيري" في وادي أوستا الإيطالي أول امس السبت.

وتم انتشال جثة الرجل مساء أمس الأحد. وينحدر المتسلق من مدينة أوجسبورج في جنوب ألمانيا.

وقالت السلطات إنه تم إطلاق الإنذار بعد وقت قصير من سقوط المتسلق يوم السبت، إلا أن عمليات الإنقاذ تأخرت بسبب الطقس السيء. وافادت تقارير أن مروحية لم تتمكن من الإقلاع بسبب أحوال الطقس.

وكان الرجل يتسلق على ارتفاع 3600 متر مع متسلق ألماني آخر. ولم يصب المتسلق الآخر بأذى وتمكن خدمات الطوارئ من إنقاذه.