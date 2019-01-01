الكرملين: اتفاق الحبوب انتهى بالنسبة لروسيا

قال الكرملين، إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ينتهي سريانه، اليوم الاثنين، وقد انتهى بالنسبة لروسيا، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت الصين، قد أعربت اليوم الاثنين، عن أملها في أن يستمر تنفيذ اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود بكامله.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينج، في إفادة صحفية: "تأمل الصين أن يستمر تنفيذ مبادرة نقل الحبوب بالكامل، وهي مستعدة للعمل بشكل أوثق مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاقيات لضمان الأمن الغذائي العالمي"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وينتهي اليوم الاثنين 17 يوليو اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعت عليه روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 والذي تم تمديده عدة مرات آخرها في مايو الماضي.

والخميس الماضي حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو "لن تمدد صفقة الحبوب إلا بعد تنفيذ ما يخصها في الاتفاق"، مشيرا إلى أن "روسيا لم تتلق حتى الآن أي شيء بموجب هذه الاتفاقات"، ووصف هذا الوضع بأنه "لعبة أحادية الجانب".

وتشمل الشروط الروسية لاستمرار صفقة الحبوب 5 مسائل مبدئية، حيث وردت في المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة تزامنا مع اتفاق الحبوب، وهي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين واستئناف نقل الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب تولياتي-أوديسا لتصديره من ميناء أوديسا، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة.