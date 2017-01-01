أظهرت بيانات رسمية أصدرها مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الاثنين، نمو إجمالي الناتج المحلي للصين بمعدل 5ر5% سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء، أن قيمة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 3ر59 تريليون يوان (3ر8 تريليون دولار).

في الوقت نفسه سجل اقتصاد الصين نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3ر6% سنويا.

من ناحية أخرى عدل مكتب الإحصاء الصيني بيانات النمو الاقتصادي للعام الماضي حيث ذكر أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 1% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وليس بمعدل 8ر0% وفق التقديرات السابقة.

وأضاف أن معدل الانكماش خلال الربع الثاني من العام الماضي كان 9ر1% وليس 3ر2% مقارنة بالربع الأول، وكان معدل النمو خلال الربع الثالث 2ر3% وليس 9ر3%، في حين عدل المكتب تقديرات نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي من 6ر0% إلى 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8ر3% سنويا.

كما بلغ معدل نمو الناتج الصناعي خلال يونيو الماضي 4ر4% سنويا بعد نموه بمعدل 5ر3% خلال مايو الماضي.

يذكر أن مقياس الناتج الصناعي يستخدم لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون يوان (8ر2 مليون دولار).

في الوقت نفسه سجلت الصين نموا في ناتج قطاع الخدمات خلال النصف الأول بنسبة 4ر6% سنويا، بعد نموه بمعدل 1% خلال الربع الأول من العام.

وسجل ناتج قطاع الترفيه والضيافة نموا بمعدل 5ر15% في حين زاد ناتج قطاع نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9ر12% خلال النصف الأول.