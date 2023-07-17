عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس بقمة النيباد عكست الرؤية المصرية خلال العامين المقبلين

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة النيباد في العاصمة نيروبي تمثل أهمية كبرى في ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها.

وأضافت "سليمان"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتها التنموية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، فضلًا عن توضيحها أهداف مصر خلال رئاستها للقمة، والتي ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة.

وتابعت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس حدد الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية، بما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية.

وأردفت أن الرئيس كان واضحا في استعراض أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين، والتي جاء من بينها سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية "2024-2034"، واستمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية، ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون، بالإضافة إلى استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي في الدول الإفريقية، والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية.

وأوضحت أن اقتراح الرئيس السيسي، بتبني مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة "فريق إفريقيا لحشد الموارد"، وذلك لتحديد الاحتياجات التمويلية للقارة الإفريقية.

وأشارت إلى أنه من الأولويات أيضا تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما في ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.

وواصلت أن الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، من الأولويات أيضا، فضلًا عن ضرورة المضي قدما في حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، من خلال تنسيق سكرتارية النيباد مع مفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الإفريقي، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذى تستضيفه "القاهرة".

وأوضحت أن مصر على استعداد للعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، ودفع معدلات التنمية في الدول الإفريقية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة الشعوب.