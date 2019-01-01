نتنياهو: إسرائيل ستعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أعلن بيان للديون الملكي المغربي أن العاهل المغربي تلقى رسالة من رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف البيان أنه من خلال هذه الرسالة، أبلغ نتنياهو العاهل المغربي محمد السادس قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وأضاف البيان أن نتنياهو أكد أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة.

وشدد على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار

وفي رسالته إلى الملك محمد السادس أفاد نتنياهو "إسرائيل تدرس، إيجابيا، فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعيين أول ملحق عسكري له في المغرب، فيما تنمو العلاقات الأمنية بين إسرائيل والمغرب عقب اتفاق تطبيع العلاقات في عام 2020.

وهذا التعيين يأتي تتويجا لتطور العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، والتي شملت زيارة لكبار القادة العسكريين الإسرائيليين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة أخرها كان "الأسد الأفريقي" بمشاركة ضباط من وحدة النخبة "جولاني" في المغرب.