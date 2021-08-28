متحف كفر الشيخ يعرض 18 قطعة من زخارف إسلامية وفعالية لذوي الهمم وزيارات لأطفال محافظة الغربية

شهد متحف كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من قبل جمهور الزائرين للمعرض المؤقت بعنوان «روائع الزخارف الإسلامية» ويضم المعرض 18 قطعة التي تعود للعصر الإسلامي أبرزها سلطانية من الخزف صناعة إيرانية، وشمعدان من الزجاج البوهيمي باللون الأخضر، تُظهر هذه القطع روعة الفن الإسلامي، وجمال زخارفه الفنية المستوحاة من الدين، والتقاليد المتوارثة.

كما استقبل متحف كفر الشيخ زيارة من مركز أهل القرآن بكفر طرنة من محافظة الغربية، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف؛ للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة ،كما أبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.

كما شهد المتحف فعاليات التدريب الصيفي لعام 2023 بمتحف كفر الشيخ لطلاب كليات الآثار المقام لعام. قام بتقديم المحتوى العلمي محمد بلتاجي، مسئول قسم التدريب بالمتحف.

كما نظم متحف كفر الشيخ بمناسبة اليوم العالمي للسكان متمثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة بعنوان "عالم واحد" بمقر المركز الثقافي بكفر الشيخ، وذلك بحضور عدد من كبار السن التابعين للمركز وبمشاركة المجلس القومي للسكان بكفر الشيخ.

وتناولت المحاضرة التي ألقتها، أميرة عون، مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، أهمية اليوم وتأثير الزيادة السكانية على المجتمع والاقتصاد مع عقد مقارنة بمصر القديمة وإلقاء الضوء على الحياة الإجتماعية في مصر القديمة، ودور التوعية لكل مؤسسات الدولة ومنها المتاحف، كمؤسسات توعوية وثقافية. كما تناولت المحاضرة أيضا دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع باعتبارهم جزءً لا يتجزأ من المجتمع المصري.