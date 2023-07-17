سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8ر3% سنويا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية إلى نمو الناتج الصناعي خلال يونيو الماضي بنسبة 4ر4% سنويا بعد نموه بمعدل 5ر3% خلال مايو الماضي.

يذكر أن مقياس الناتج الصناعي يستخدم لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون يوان (8ر2 مليون دولار).

في الوقت نفسه سجلت الصين نموا في ناتج قطاع الخدمات خلال النصف الأول بنسبة 4ر6% سنويا، بعد نموه بمعدل 1% خلال الربع الأول من العام.

وسجل ناتج قطاع الترفيه والضيافة نموا بمعدل 5ر15% في حين زاد ناتج قطاع نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9ر12% خلال النصف الأول.