 الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر لوقف الحرب على غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يوليه 2024 8:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر لوقف الحرب على غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 8:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 8:02 م

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك