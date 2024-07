مفوض عام أونروا: استهداف 8 مدارس في غزة خلال الـ10 أيام الماضية

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن استهداف المدارس التابعة للوكالة أصبح «حدثًا شبه يومي» في قطاع غزة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن 8 مدارس في غزة، بينها 6 تابعة للوكالة، تعرضت للاستهداف خلال الـ10 أيام الماضية.

وشدد على أهمية عدم استخدام المدارس لأغراض قتالية أو عسكرية من قبل أي طرف في النزاع، قائلًا إن «المدارس يجب ألا تكون هدفًا».

وأشار إلى «كسر جميع قواعد الحرب في غزة، فضلًا عن استمرار تجاهل القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ»، مشددًا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.





