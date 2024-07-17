الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تناقش تقرير برنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان غدا

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، اجتماعاً تنظيمياً مهما، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والبرلمانية.

وحضر الاجتماع التنظيمي، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والأمناء العام المساعدون للحزب، والأمناء المساعدون لأمانة التنظيم، وأمناء الحزب، ومنسقو هيئاته البرلمانية بكل المحافظات.

وتناول الاجتماع، استعدادات الحزب، لانعقاد الجلسة العامة بمجلس النواب، غدا الخميس، بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية الجديدة، حول مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.

كما ناقش الاجتماع، عرض التقرير لمحاور برنامج الحكومة وما دار فى جلسات اللجنة على مدار الـ6 أيام من كلمات الوزراء وأولوياتهم ومناقشات النواب أعضاء اللجنة، وأهم التوصيات التى خلصت إليها اللجنة من المناقشات، وكذلك عرض توصيات اللجان النوعية بشأن البرنامج.

ومن جهته، شدد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، على ضرورة الالتزام الحزبي والتنظيمي خلال الفترة المقبلة، مشيراً للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الحزب وأعضاءه ونوابه، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على كل الأصعدة.

وفى سياق متصل، أكد النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، على قوة الدولة المصرية، وقوة وإخلاص أبناءها، مؤكداً ضرورة مراعاة التقاليد والأعراف السياسية والبرلمانية.