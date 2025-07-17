وصفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، المجاعة في قطاع غزة بأنها بلغت «مستويات خطيرة»، مضيفة أنه «على الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لكسر الحصار وإدخال المساعدات».

وقالت في بيان قبل قليل، إن توظيف حكومة الاحتلال الفاشي للجوع والحرمان من المواد الأساسية للحياة في قطاع غزة، كإحدى أدوات الإبادة المتواصلة منذ أكثر من واحدٍ وعشرين شهراً؛ يمثّل إمعاناً في ارتكاب أبشع الجرائم في العصر الحديث، بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.

واعتبرت أن تجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لمأساة إنسانية وجرائم مروّعة يرتكبها جيش الاحتلال يومياً بالصوت والصورة؛ يُعَد سابقة خطيرة، تُكرّس منطق العربدة والانتهاك للقانون الدولي والإنساني.

واختتمت مطالبة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، بضرورة التحرك العاجل والضغط لكسر الحصار وإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، وكسر هذه الحلقة الوحشية من القتل والإبادة والتجويع في قطاع غزة.