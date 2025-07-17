الجزائر تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وتدين الهجمات الإسرائيلية على دمشق

أدانت الجزائر في بيان لها اليوم الأربعاء، بشدة الهجمات الإسرائيلية على دمشق، داعية مجلس الأمن لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وهو يفتح جبهات العدوان، الواحدة تلو الأخرى، في إطار سعيه لبسط جبروته وتكريس هيمنته على دول وشعوب المنطقة دون أي حسيب أو رقيب".



وأضاف البيان: "في تطور غير محسوب العواقب، انتقل هذا الاحتلال بعدوانه المفروض على الشقيقة سوريا إلى مرحلة متقدمة بالغة الخطورة، عبر قيامه اليوم باستهداف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشق ومدينة السويداء".

وأكد البيان: "تدين الجزائر بشدة هذا العدوان السافر لما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة سوريا وحرمة أراضيها ووحدة شعبها، معربة عن تضامنها الكامل مع هذا البلد الشقيق ومع حقه الشرعي والمشروع في الحفاظ على أمنه واستقراره، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

كما جددت الجزائر "دعوتها الملحة لمجلس الأمن الأممي، لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أدخلت المنطقة بأسرها في دوامة من انعدام الأمن وغياب الاستقرار، دون أي أفق لتهدئة الأوضاع وفرض سيادة القانون الدولي".

وشن الجيش الإسرائيلي جولة جديدة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، الأربعاء، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط القصر الرئاسي "قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف دمشق.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جوية استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، بعد أن نفذت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم غارتين استهدفتا المبنى.

وفي أعقاب الضربات الإسرائيلية، طلبت سوريا عقد جلسة لمجلس الأمن، والتي من المرجح أن تعقد غدا الخميس، فيما أدانت العديد من الدول العربية بأشد العبارات الهجمات على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تعتبر ذلك انتهاكا صارخا ومتكررا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.