الكرملين: ننتظر مقترحات أوكرانيا بشأن المفاوضات ومازلنا نحلل تصريحات ترامب

قال الكرملين الروسي، الخميس، إن موسكو تنتظر مقترحات الجانب الأوكراني بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، وأضاف أنه لا يزال يحلل التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين: "ننتظر مقترحات من الجانب الأوكراني كما ذكرنا مراراً وتكراراً"، مشيراً إلى أنه بمجرد اكتمال عملية تبادل جثث العسكريين، سيتعين تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف بيسكوف: "لا تزال عملية تبادل جثث العسكريين الروس والأوكرانيين بحاجة إلى استكمال"، مشيراً إلى "تنسيق إضافي"، لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية من المفاوضات. "وبعد ذلك، علينا تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات".

يأتي هذا فيما يجدد الرئيس الأمريكي ترامب، ضغوطه للتوصل لاتفاق لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، ومطلع الأسبوع الجاري، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 50 يوماً.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يواصل تحليل تصريحات ترمب، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلق عليها إذا رأى ضرورة لذلك.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "نواصل تحليل هذه التصريحات"، وأضاف: "إذا رأى الرئيس ضرورةً للتعليق، فسيفعل ذلك. في الواقع، لقد قلت هذا بالفعل، وليس لديّ أي جديد لأضيفه حتى الآن".

ضربات وقائية

وفي وقت سابق من الخميس، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، إن "الغرب يشن فعلياً حرباً شاملة على روسيا"، وأضاف أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجه "ضربات وقائية" إذا لزم الأمر، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف ميدفيديف: "ما يحدث اليوم هو حرب بالوكالة لكن في جوهره هو حرب شاملة (إطلاق صواريخ غربية ونشاط مخابراتي عبر الأقمار الصناعية وما إلى ذلك) وحزم عقوبات وحديث بأصوات مرتفعة عن عسكرة أوروبا".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ميدفيديف، الذي اتهم الغرب بمحاولة تقويض موسكو على مدى قرون، قوله "إنها محاولة أخرى لتدمير (الحالة التاريخية التي كسرت القواعد) ويكرهها الغرب والمتمثلة في بلدنا روسيا".

وتابع ميدفيديف: "علينا أن نتصرف وفقاً لذلك. الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات وقائية"، معتبراً أن "الغدر يسير في دماء الكثيرين في الغرب ممن لديهم نظرة قديمة عن تفوقهم".

وعلق المتحدث باسم الكرملين على هذه التصريحات، وقال: "يتمتع ديميتري أناتوليفيتش بخبرة واسعة (..) وهو بالطبع يُعبّر عن وجهة نظره. وبالنظر إلى البيئة الأوروبية التي نتعامل معها الآن، فإن هذه البيئة غير بناءة، وتصادمية، وذات نزعة عسكرية. هذه المخاوف مبررة تماماً".

خطة ترمب

وأعلن الرئيس الأميركي عن خطة جديدة تقضي بقيام حلفاء أوروبيين بشراء معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات، بهدف نقلها لاحقاً إلى أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية المكثفة، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وقال الرئيس ترامب للصحفيين، الثلاثاء الماضي، إن الأسلحة يتم شحنها بالفعل إلى أوكرانيا، مضيفاً أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإعلان عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا.

وهدد ترمب بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها 50 يوماً ما لم توافق موسكو على اتفاق للسلام.

وكشف ترامب عن تفاصيل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، الاثنين، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، الذي يقود جهود تنسيق عمليات الشراء مع الدول الأوروبية.

وتهدف الخطة إلى تمكين الولايات المتحدة من إيصال مزيد من الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا لمجابهة القوات الروسية خلال هجومها الصيفي، مع تخفيف العبء المالي عن واشنطن.