رابطةُ العالم الإسلامي تُدين مواصلة إيران اعتداءاتها على الكويت والبحرين والأردن

أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي بشدة مواصلةَ إيران اعتداءاتها، على الكويت والبحرين والأردن.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانيةِ المُتكرِّرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتمثِّل تهديدًا خطيرًا على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدَّدَ البيان على التضامُنِ الكاملِ مع الكويت والبحرين والأردن، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.