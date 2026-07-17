أوغندا تعلن خروج آخر مريض بإيبولا من المستشفى

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الخميس، في منشور على منصة "إكس"، خروج آخر مريض بإيبولا من المستشفى – وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية تعافى تماما من المرض.

وقالت الوزارة إن المريض الكونغولي بات بإمكانه الآن العودة إلى بلاده.

ومع خروج هذا المريض من المستشفى، بدأت فترة مدتها 42 يوما، تقتضيها الإرشادات الدولية، وبعد انقضائها يمكن لأوغندا أن تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا، شريطة عدم تسجيل أي إصابات جديدة.

ورغم ذلك، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى البقاء في حالة تأهب لرصد أي أعراض محتملة لفيروس إيبولا، مثل الحمى، أو القيء، أو الإسهال أو حدوث نزيف بدون سبب واضح.

وفي الوقت الذي تأمل فيه أوغندا انتهاء تفشي الوباء، يواصل الفيروس انتشاره في الكونغو المجاورة. ومنذ منتصف مايو، تأكد إصابة أكثر من 2000 شخص هناك بفيروس إيبولا.

وقالت وزارة الإعلام الكونغولية إن عدد الحالات المؤكدة يبلغ حاليا 2073 حالة، من بينها 796 حالة وفاة. ويخضع في الوقت الراهن 737 مريضا للعلاج في المستشفيات ومراكز العزل.