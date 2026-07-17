الاعتماد والرقابة الصحية: تدريب 34 ألف عامل بالقطاع الصحي وتخريج 154 متخصصا

95 برنامجا تدريبيا وأكثر من 18 ألف متدرب خلال العام المالي 2025-2026

حققت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) نموا ملحوظًا في مؤشرات التدريب وبناء القدرات، حيث نفذ مركز التدريب بالهيئة 269 برنامج تدريبي حتى نهاية يونيو 2026، استفاد منها 34 ألف متدرب من مختلف فئات العاملين بالقطاع الصحي، إلى جانب تخريج 154 متخصص من برنامج GAHAR EGYCAP لإعداد كوادر الجودة بالرعاية الصحية.

وخلال العام المالي 2025/2026، نفذ المركز 95 برنامجا تدريبيا شارك فيها أكثر من 18 ألف متدرب، كما تخرج 71 متخصص من برنامج GAHAR EGYCAP، بما يسهم في نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى، وتأهيل الكوادر لتطبيق معايير الاعتماد داخل المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاستثمار في العنصر البشري يعد الاستثمار الأكثر تأثيرا في مستقبل الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نجاح أي منظومة صحية لا يقاس فقط بما تمتلكه من منشآت حديثة أو أجهزة متطورة، وإنما بقدرة الكوادر على توظيف هذه الإمكانات بكفاءة، لتوفيرخدمة صحية آمنة وعالية الجودة.

وأضاف أن معايير الجودة الصادرة عن (GAHAR ) والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، تمثل خارطة طريق لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، مشددا على أن نجاح تطبيقها على أرض الواقع يبدأ من العنصر البشري المؤهل والملتزم والقادر على قيادة المنظومة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحويلها إلى قيمة حقيقية للمريض.

وفي إطار جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نحو إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على قيادة التطوير داخل القطاع الصحي، أوضح الدكتور أحمد طه، أن الهيئة أطلقت برنامج "سلامة المرضى لشباب الأطباء"، الذي يستهدف الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية، بهدف ترسيخ مبادئ سلامة المرضى وثقافة الجودة منذ السنوات الأولى للعمل بما يدعم استدامة جودة الرعاية الصحية ويضع مصلحة المريض في مقدمة الأولويات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن النجاحات التي حققها مركز التدريب جاءت بفضل التعاون الوثيق مع مختلف شركاء "جهار" من الجهات الحكومية والجامعات والنقابات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية إلى جانب الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن نشر ثقافة الجودة مسؤولية مشتركة، وأن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد الضمان الحقيقي لاستدامة التطوير.

وأشاد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة بالإقبال المتزايد على البرامج التدريبية بما يعكس الوعي المتزايد لدى العاملين بالقطاع الصحي بأهمية التعلم والتطوير المستمر، مؤكدًا أن ما لمسته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR خلال السنوات الماضية هو رغبة حقيقية لدى الفرق الطبية والإدارية في اكتساب مهارات جديدة وتطبيق مفاهيم الجودة في الممارسة اليومية، بما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بأداءالقطاع الصحي وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويقدم مركز التدريب التابع للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الصحي المصري، منظومة متكاملة من البرامج وورش العمل التفاعلية التي تربط معايير الاعتماد بالتطبيق العملي داخل المنشآت الصحية، من خلال محاضرات وتدريبات ميدانية تساعد الفرق الطبية والإدارية على تحويل متطلبات الجودة إلى ممارسات تشغيلية واضحة، وبناء جاهزية مؤسسية قادرة على التطوير.