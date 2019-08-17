الجبير: السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره

أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره .. قائلا : "إن اتفاق السودان يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصادياً وأمنياً".

وشدد الجبير - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية - على أن السعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان .. معربا عن تطلعه أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية.

وكانت الأطراف السودانية في الخرطوم قد وقعت رسمياً على الاتفاق الانتقالي في وقت سابق اليوم بحضور وفود دولية ، حيث وقعه أحمد ربيع ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة) ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي.