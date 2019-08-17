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تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، مراسم التوقيع بشكل نهائي، على وثائق المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

ونقدم بثًا مباشرًا لمراسم التوقيع، نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية: