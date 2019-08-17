 بث مباشر.. مراسم التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بالسودان - بوابة الشروق
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بث مباشر.. مراسم التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بالسودان

نور رشوان
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 1:38 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 1:38 م

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، مراسم التوقيع بشكل نهائي، على وثائق المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

ونقدم بثًا مباشرًا لمراسم التوقيع، نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية:

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