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تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، مراسم التوقيع بشكل نهائي، على وثائق المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
ونقدم بثًا مباشرًا لمراسم التوقيع، نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية: