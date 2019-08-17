محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد تيسير بمدينة نصر

تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، سير أعمال تطوير شارع أحمد تيسير بشرق مدينة نصر والجاري تطويره ورفع كفاءته بمعرفة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، في إطار خطتها لتطوير المحاور الرئيسية بإعادة تخطيطها وعمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة في انسياب الحركة المرورية.

وتشمل أعمال تطوير محور أحمد تيسير توسعة الشارع في الاتجاهين بعرض 15 مترا بكل اتجاه مع تحديد أماكن انتظار على الجانبين بعرض 5 أمتار بكل اتجاه، وتقليص حجم الجزيرة الوسطى، وكذلك الأرصفة، مع إنشاء أحواض زهور على الجانبين وتكثيف أعمال الإنارة العامة للشارع على الرصيفين وإضافة أعمدة مزدوجة بالجزيرة الوسطى.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة رفع كفاءة كافة الشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بها دخولا وخروجا، كما أصدر تعليماته برفع عدد من الأكشاك ونقلها إلى شوارع جانبية استغلالا للأرصفة المتسعة بالميدان.

وتفقد المحافظ - خلال جولته - أعمال التطوير للطرق الجاري تنفيذها بمصر الجديدة لربط الدائري من الكيلو 4,5، وصولا إلى ميادين سفير وتريومف والحجاز، والتي تتضمن إقامة عدد من الكباري على التقاطعات الهامة مع عمل التعديلات المرورية، والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية بمنطقة مصر الجديدة.

رافق المحافظ في جولته المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق بالقاهرة، وعادل أبوحديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وخالد عقل رئيس حي النزهة، ومجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، والمهندسة فيفي عبدالغني رئيس جهاز هندسة وتخطيط المرور بالقاهرة.