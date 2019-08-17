النيابة تأمر بحبس جزار عذب «كلبا»في الشارع بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس جزار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعذيب كلب وتقطيع جسده بـ"سكين" في منطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام جزار بتعذيب كلب وسحله بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين قيام "مجدي.ع.ال" وشهرته "مجدي الدكر" جزار، مُقيم بمنطقة "العصلوجي"، بتعذيب الكلب وتقطيع جسده بواسطة سكين، قبل أن يقوم بسحله في الشارع بواسطة "موتوسكل"، وذلك بسبب خوف نجله من الكلب.

جرى ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 92199 جنح الزقازيق لسنة 2019، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيق.