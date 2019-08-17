 عواد يهدد الإسماعيلي بكشف المستور.. ويؤكد المنافسة مع جنش وأبوجبل شريفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عواد يهدد الإسماعيلي بكشف المستور.. ويؤكد المنافسة مع جنش وأبوجبل شريفة

صورة من الموقع الرسمي لنادي الزمالك
صورة من الموقع الرسمي لنادي الزمالك
محمود عيسى
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 5:52 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 5:58 ص

هدد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، مسئولي النادي الإسماعيلي بكشف المستور، مطالبهم بالتركيز مع فريقهم للظهور بشكل أفضل في الفترة المقبلة.

وقال عواد لبرنامج "الزمالك اليوم":" ساكشف كواليس ما حدث للجميع في حالة موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك، رحلت عن صفوف الإسماعيلي بطريقة لم أكن أتمناها".

وأضاف:" سأحترمهم ولن أتحدث فى الوقت الحالى، خاصة وإننى ساهمت فى انعاش خزينة النادى بأكثر من 90 مليون جنيه".

وعن المنافسة المشتعلة في حراسة عرين الزمالك.. قال عواد: "الأمور بيننا تسير بشكل جيد خارج الملعب، وما يجري داخل الملعب هو المنافسة الشريفة، جنش أو أبوجبل يمتلكون قدرات رائعة، وبالتأكيد هذا يصب في مصلحة الفريق".

وفاز الزمالك أمس الجمعة في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا لدور الـ64  بنتيجة 7 – 0، على فريق ديكاداها بطل الصومال.


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