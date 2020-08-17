 الكويت تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين في السعودية - بوابة الشروق
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الكويت تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين في السعودية

الحوثيون - ارشيفية
الحوثيون - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 7:24 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 7:24 م
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية في السعودية، من خلال إطلاق صواريخ باليستية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي اليوم الاثنين - إن تلك الاعتداءات تشكل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وتهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.

وناشد المصدر، المجتمع الدولي، المسارعة في تحمل مسؤولياته؛ لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن السعودية والمنطقة، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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