الكويت تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين في السعودية

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية في السعودية، من خلال إطلاق صواريخ باليستية.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي اليوم الاثنين - إن تلك الاعتداءات تشكل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وتهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.



وناشد المصدر، المجتمع الدولي، المسارعة في تحمل مسؤولياته؛ لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن السعودية والمنطقة، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.