السفيرة الأمريكية في الكويت: هناك تعاون مع الكويت لمكافحة غسل الأموال

كشفت السفيرة الأمريكية في الكويت ألينا رومانوسكي عن تعاون قائم بين بلادها والكويت في ملف مكافحة غسل الأموال، واصفة الإجراءات التي اتخذتها الكويت في هذا الملف بـ«المهمة لحماية الأموال العامة».

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر غدا الاثنين عن رومانوسكي القول إن بلادها على استعداد لتقديم المساعدة القانونية والتقنية للكويت من أجل كشف المتورطين في هذه الجرائم، كاشفة في الوقت ذاته عن تنسيق بين الجانبين لتجميد أصول المتورطين في جرائم وعمليات غسل الأموال المشبوهة.

وفي ملف الخلاف الخليجي، قالت رومانوسكي إن استمرار هذا الخلاف «لا يخدم إلا خصومنا في المنطقة»، مشددة على أن «وحدة الخليج أساسية لمصلحتنا المشتركة في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث ومكافحة الإرهاب».

وحول ملف مكافحة الإرهاب، أشارت السفيرة الأمريكية إلى أن الكويت عضو نشط في التحالف الدولي لهزيمة «داعش».

وقالت " شراكتنا في محاربة الإرهاب مستمرة حتى بعد القضاء على داعش في العراق .نعمل معاً لجعل الشعبين الكويتي والأمريكي أكثرأماناً».

وحول ملف الاتجار بالبشر، أكدت رومانوسكي أن خطوات الكويت الإيجابية في هذا الملف ستنعكس في تقرير «الخارجية الأميركية» المقبل، مشيرة إلى أن تقرير العام الحالي دعا إلى إجراء إصلاحات على نظام الكفالة المعمول به في الكويت.

ووصفت تعيين 8 قاضيات كويتيات بالخطوة التاريخية، معربة عن التطلع إلى المزيد من الإنجازات في ملف تمكين المرأة في الكويت.