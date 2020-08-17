حكومة بيلاروسيا تقدم استقالتها للرئيس لوكاشينكو

قدمت حكومة بيلاروسيا استقالتها، لرئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن حكومة بيلاروسيا تخلت عن صلاحيتها، وتم توجيه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء اللجان الحكومية بممارسة أعمالهم حتى يشكل رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء الجديد من خلال إصدار الوثائق القانونية بشأن التعيين في هذه المناصب".

وأشار الرئيس لوكاشينكو - خلال الاجتماع الذي عقد في مينسك أمس الأول السبت - إلى بشكل أساسي، انتقاء الحكومة الجديدة، ذاكرا أنه تحدث مع رئيس الوزراء رومان جولوفتشينكو، وأن الحكومة ستواصل القيام بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

وجرت الانتخابات الرئاسية ببيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري، ووفقا للبيانات النهائية للجنة الانتخابات المركزية، فاز ألكسندر لوكاشينكو، بنسبة 80.1٪.

واحتلت سفيتلانا تيخانوفسكايا المركز الثاني بنسبة 10.12٪، ولكنها لم تعترف بنتائج الانتخابات، وبعد نشر النتائج، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في مدن بيلاروسيا، والتي تصاعدت إلى اشتباكات مع الشرطة.