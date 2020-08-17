قال حمادة صميدة، إنه لا يغضب من تعرضه للتنمر، لأنه يعتبر شكله مميز، قائلًا: «شكلي قصر عليا مشوار طويل في الفن بعد تعب 10 سنوات».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأحد، أن الناس دائمًا يتذكرونه بشكله المميز، متابعًا أنه في البداية لم يأخذ موضوع التنمر على محمل الجد.

وأوضح أنه بعد كثرة التعليقات الساخرة على شكله، بدأ يشعر بالضيق والحزن، معلقًا: «كل شخص له طاقة، واحد يجلس في التكييف يكتبلي كومنت يحبطني بيه».

وأكد تواصل العديد من الأطباء ورجال الأعمال معه بعد تعرضه للتنمر لإقناعه بإجراء عمليات تجميل سواء داخل مصر أو خارجها على نفقتهم الخاصة، مضيفًا: «ولا ملايين الدنيا تدفعني لتغيير خلقة ربنا».

وذكر أن التعليقات تكون من نوع «هل تشعر بالرضى عن شكلك، اعمل عملية تجميل لسنانك»، وغيرها من التعليقات الساخرة.

ويُعد حمادة أحد الممثلين الشباب، وله العديد من الأعمال أهمها بوبوس والكبير أوي والوالدة باشا ومأمون وشركاه وفيفا أطاطا وواحد صعيدي ومسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.