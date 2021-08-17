الكشف على 1054 مواطنا بقافلة طبية مجانية بدشنا في قنا

نظمت مديرية الصحة بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية لقرية العزب التابعة لمركز دشنا، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على 1054 مواطنًا، وذلك بعدد من التخصصات الطبية المتنوعة (باطنة، جراحة، نساء، أطفال، رمد، أسنان، تنظيم أسرة، وقرارات علاج على نفقة الدولة)، إلى جانب معمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 466 حالة في اليوم الأول، و588 حالة في اليوم الثاني، وتحويل 6 حالات على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا.

كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 313 حالة باطنة، و73 حالة جراحة، و262 حالة أطفال، و222 حالة رمد، و104 حالات أسنان، و38 حالة نساء، و42 تنظيم أسرة على مدى اليومين.

وأضاف "تواضروس"، أن القافلة الطبية المجانية، أجرت تحاليل دم وأمراض متوطنة بإجمالي عدد 32 حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على 17 حالة، و30 حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 40 حالة، وتنفيذ 16 حالة قرار على نفقة الدولة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 86 حالة من أبناء القرية.

وأكد توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل جميع العقبات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.