واشنطن تعتزم إرسال المزيد من المساعدات إلى هايتي

تعتزم القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي إرسال ثماني مروحيات للمساعدة في جهود الإغاثة من الكوارث في هايتي بعد أن دمر زلزال منطقة نائية من البلاد، مما جعل الوصول إليها صعبا.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن عدد الطائرات ضعف ما ذكرته القيادة يوم الاحد ويشمل ثلاث طائرات من طراز "سى اتش - 47 شينوك" وخمس طائرات من طراز "يو اتش - 60 بلاك هوك" .

وتقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود الأمريكية لإيصال الإمدادات إلى هذه الدولة الكاريبية. لكن المسؤولين يقولون إن مهمة الإغاثة تباطأت لأن الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة ضرب شبه الجزيرة الجنوبية الغربية للبلاد التى لا يمكن الوصول إليها إلا بطرق ذات ممر واحد .

وهذه الطرق غير آمنة بسبب الوضع الأمني المضطرب الذي حدث في هايتي منذ اغتيال رئيسها جوفينيل مويس الشهر الماضي. كما تعرضت الطرق لفيضانات وانهيارات طينية وزلزال مؤخرا .

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال إلى 1419 شخصا إلى جانب 6900 مصاب، حسبما ذكر رئيس هيئة الحماية المدنية في البلاد، جيري تشاندلر يوم الاثنين.

ومازالت خدمات الإنقاذ وجهود توفير المساعدات جارية.