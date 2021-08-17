 العراق: استهداف رتلين للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوتين ناسفتين - بوابة الشروق
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العراق: استهداف رتلين للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوتين ناسفتين

بغداد - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 9:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 9:33 ص

أعلن مصدر أمني عراقي، استهداف رتلين للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوتين ناسفتين في ذي قار وصلاح الدين من دون تسجيل خسائر بشرية.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى إعلان مدير الاستخبارات العسكرية العراقي اللواء الركن فائز المعموري، عن إحباط عمليتين إرهابيتين لاستهداف زائري الإمام الحسين في العاشر من محرم، موضحا أن الأولى كانت في الطارمية شمالي بغداد والأخرى بإحدى مناطق محافظة بابل.

وأكد استمرار الجهد الاستخباري لتأمين الزيارة من خلال تنفيذ العمليات الاستباقية لإحباط أي اعتداء يطال الزائرين المتوجهين صوب مدينتي النجف وكربلاء المقدستين.


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