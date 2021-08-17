السفير الهندي بأفغانستان: خطوطنا الجوية ستواصل رحلاتها لنقل العالقين في كابول

قال السفير الهندي لدى أفغانستان رودريندرا تاندون، اليوم الثلاثاء، إن الخطوط الجوية الهندية ستستمر في إطلاق رحلات جوية من العاصمة الأفغانية كابول طالما أن المطار هناك لازال يعمل.



وأكد تاندون، الذي تم إجلاؤه وبعض الموظفين الدبلوماسيين، حسبما أوردت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية: "نراقب الوضع باستمرار لأنه لازال يوجد بعض المواطنين الهنود العالقين هناك، ولذا ستستمر الخطوط الجوية الهندية في إرسال رحلات جوية إلى كابول طالما لا زال المطار يعمل هناك".



وأشار إلى إنه على الرغم من أن الخطوط الجوية الهندية أوقفت مؤقتًا رحلاتها إلى كابول بسبب الظروف في المطار هناك، إلا أن السفير الهندي أكد أنه سيتم إحضار أي شخص عالق، إذ فتحت وزارة الخارجية الهندية مكتب مساعدة بدأ عمله بالفعل، موضحا أن الجانب الهندي سيبقى على اتصال مع الشعب الأفغاني رغم سحب الموظفين الدبلوماسيين، ولم يحدد شكل الاتصال إذ قال إن الوضع متغير في أفغانستان.



ويشار إلى أن تصريحات تاندون، جاءت بعدما أدخلت الحكومة الهندية فئة جديدة للتأشيرات الإلكترونية يمكن أن يقدم المواطنون الأفغان طلبًا للحصول عليها عبر الإنترنت، وبعد إجراء فحص أمني شامل يحصل الأفغان المؤهلون على تأشيرة مدتها 6 أشهر.