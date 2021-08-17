ألمانيا تعلق كل مدفوعات المساعدات لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

علقت الحكومة الألمانية كل مدفوعات المساعدات الحكومية إلى جانب المساعدات التنموية لأفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك.



وفي أعقاب جلسة للجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين اليوم الثلاثاء: "لقد جمدنا مبدئيا الموارد المخصصة للمساعدات التنموية وكذلك بالضبط لتدابيرنا للاستقرار".



وأضاف ماس أن بلاده تعتزم التمهل لحين متابعة تطورات الوضع في أفغانستان، مشيرا إلى أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي أوقفت مثل هذه المدفوعات بل إن هناك دولا أخرى اتخذت نفس هذه الخطوة حيث "يجب التحقق من المجالات التي يمكن للمرء أن يساعد فيها إنسانيا".



وأشار ماس إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على أفغانستان وحدها بل أنه سينطبق في الفترة المقبلة بالدرجة الأولى على الناس الذين سيفرون من أفغانستان إلى الدول المجاورة.



الجدير بالذكر أن أفغانستان كانت حتى الأن على رأس قائمة الدول المستقبلة لمساعدات التنمية الألمانية، التي كانت ألمانيا خصصت لها مساعدات تنموية بقيمة 250 مليون يورو لهذا العام، لكنها لم تكن صرفت منها أي جزء حتى الأن. كما قدمت إدارات أخرى في ألمانيا مساعدات لأفغانستان منها على سبيل المثال مساعدات إنسانية ومساعدات لتدريب الشرطة.



وبلغ إجمالي المساعدات التي تعهدت ألمانيا بتقديمها لأفغانستان في هذا العام 430 مليون يورو.



كان ماس قد هدد مؤخرا بوقف كل مدفوعات المساعدات في حال وصلت طالبان إلى السلطة.