وزير النفط الليبي: معركة الميزانية الليبية قد تعرض إنتاج النفط للخطر

قال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة "الوحدة الوطنية" الليبية اليوم الاثنين، إن بلاده ستكافح من أجل الحفاظ على إنتاجها الحالي من النفط الخام إذا لم يتغلب المشرعون على نزاع طويل ويوافقون على تمرير أول ميزانية منذ سبع سنوات للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن عون قوله في مقابلة اليوم الاثنين ، إن بلاده الواقعة في شمال إفريقيا تنتج ما يقرب من 3ر1 مليون برميل يوميا، وإنها تستهدف رفع سقف إنتاجها ليصل إلى مليون ونصف المليون بحلول نهاية العام الحالي.

لكنه قال إن هذا يعتمد على موافقة البرلمان الليبي الموحد بشكل نهائي على تعديلات على خطة الإنفاق لعام 2021 التي اختلف بشأنها النواب لمدة أربعة أشهر على الأقل.

وقال عون، الذي تم تعيينه هذا العام كأول وزير ليبي للنفط منذ عام 2014، في العاصمة طرابلس :" إذا لم تتم الموافقة على الميزانية، سيكون هناك تأثير وربما صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات إنتاج النفط".