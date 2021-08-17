الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكئوس لكرة اليد

أسفرت قرعة البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، والمقرر إقامتها بمدينة مكناس المغربية في الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى.
ويلعب "المارد الأحمر" في المجموعة رفقة فرق "فاب الكاميروني - النجم الأحمر الإيفواري - سكوتو ريما النيجيري".
فيما تصم المجموعة الثانية كلًا من "وداد سمارة المغربي - إنتر كلوب الأنجولي - أسفا السنغالي - JSK الكونغولي".
وخاض "الشياطين الحمر" 4 وديات مع فرق سكندرية وهي "سموحة، الأولمبي، البنك الأهلي وأصحاب الجياد" استعدادًا للبطولة القارية.
وتغادر بعثة الأهلي إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجاري للمشاركة في البطولة.
الجدير بالذكر أن نادي النجم الساحلي هو حامل لقب النسخة الخيرة من البطولة التي أقيمت عام 2019، بعد فوزه على الأهلي المصري، ولم تقم البطولة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.