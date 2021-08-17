الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكئوس لكرة اليد

أسفرت قرعة البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، والمقرر إقامتها بمدينة مكناس المغربية في الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى.

ويلعب "المارد الأحمر" في المجموعة رفقة فرق "فاب الكاميروني - النجم الأحمر الإيفواري - سكوتو ريما النيجيري".

فيما تصم المجموعة الثانية كلًا من "وداد سمارة المغربي - إنتر كلوب الأنجولي - أسفا السنغالي - JSK الكونغولي".

وخاض "الشياطين الحمر" 4 وديات مع فرق سكندرية وهي "سموحة، الأولمبي، البنك الأهلي وأصحاب الجياد" استعدادًا للبطولة القارية.

وتغادر بعثة الأهلي إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجاري للمشاركة في البطولة.

الجدير بالذكر أن نادي النجم الساحلي هو حامل لقب النسخة الخيرة من البطولة التي أقيمت عام 2019، بعد فوزه على الأهلي المصري، ولم تقم البطولة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.