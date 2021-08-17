رين الفرنسي يضم لاعب فرايبورج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي فرايبورج الألماني لكرة القدم أن نادي رين الفرنسي تعاقد اليوم الثلاثاء مع لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا من فرايبورج، في صفقة لم يجرى الإعلان عن قيمتها.

وقضى سانتاماريا /26 عاما/ موسما واحدا فقط في ألمانيا بعد انضمامه لفرايبورج قادما من أنجيه الفرنسي، وسيعود الآن للعب في فرنسا من جديد.

وكان اللاعب انضم لفرايبورج في صفقة قياسية للنادي الألماني بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين يورو (8ر11 مليون دولار).

وقال يوخن ساير، مدير الكرة بنادي فرايبورج، إن اللاعب كانت لديه الرغبة في العودة إلى فرنسا.

وأضاف :"بعد دراسة صعبة، قررنا السماح له بالانتقال نظرا لموقفه الشخصي مع توافر الظروف المناسبة من الناحية المالية."

وقال ساير إن فرايبورج يبحث عن لاعب خط وسط يحل محل سانتاماريا، وإن النادي "في مناقشات نهائية" مع لاعب مرشح للانضمام إلى الفريق.

واستهل فرايبورج مشواره في الموسم بالتعادل السلبي مع أرمينيا بيليفيلد مطلع هذا الأسبوع، وسيخوض مباراته الثانية أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.