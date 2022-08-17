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فرمان من كلاتنبرج.. معسكر إعداد لـ 40 حكما

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 2:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 2:20 م

أعلن جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، موافقته على طلب الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الجديد، خلفًا لعصام عبدالفتاح الذي رحل عن قيادة اللجنة بسبب هجوم النادي الأهلي على التحكيم.

وطلب كلاتنبرج من اتحاد الكرة، إقامة معسكر إعداد للحكام (40 حكمًا) خلال الفترة المقبلة.

ويأتي طلب كلاتنبرج، من رئيس اتحاد الكرة، وفقًا لخطته بتطوير منظومة التحكيم.

وفور توليه مسؤولية لجنة الحكام خلال شهر أغسطس الجاري، اجتمع كلاتنبرج بالحكام لمناقشتهم حول كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير المنظومة ومعالجة الأخطاء.


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