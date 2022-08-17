نيكاكسا ينجو من الهزيمة أمام بويبلا في الدوري المكسيكي

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أفلت فريق نيكاكسا من الهزيمة أمام بويبلا وتعادل معه 2 / 2 صباح اليوم الأربعاء في المرحلة التاسعة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب خواريز على أطلس بهدف نظيف، فيما تعادل مازاتلان مع كويريتارو 1 / 1.

وتقدم بويبلا بهدف سجله مارتن باراجان في الدقيقة 15 ثم تعادل نيكاكسا عن طريق فاكوندو باتيستا في الدقيقة 54.

بعدها تقدم بويبلا مجددا بهدف للاعب جوردي كورتيزو في الدقيقة 64 لكن أجوستين أوليفيروس سجل هدف التعادل لنيكاكسا قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

ورفع نيكاكسا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مقابل 12 نقطة لبويبلا في المركز السادس.

كذلك أفلت مازاتلان من الهزيمة أمام كويريتارو وتعادل معه 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر مقابل أربع نقاط لكويريتارو في المركز الثامن عشر الأخير.

وتقدم كويريتارو بهدف سجله راؤول توريس في الدقيقة 84 ثم تعادل مازاتلان بهدف للاعب أوزفالدو ألانيس في الدقيقة 87 .

وتغلب خواريز على أطلس بهدف وحيد سجله خيسوس ديوناس في الدقيقة 65، ليرتفع رصيد خواريز إلى عشر نقاط في المركز العاشر ويتجمد رصيد أطلس عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.