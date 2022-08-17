 سفير مصر في نواكشوط يبحث بحث تطوير المركز الثقافي المصري في موريتانيا - بوابة الشروق
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سفير مصر في نواكشوط يبحث بحث تطوير المركز الثقافي المصري في موريتانيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 1:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 1:49 ص

 بحث سفير مصر في نواكشوط خالد يوسف، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد آبي الشيخ الحضرامي، التفاصيل الخاصة بالاتفاق الجديد المُقدم من موريتانيا لزيادة المنح المُخصصة لصالح الطلبة الموريتانيين لاستكمال دارستهم في الجامعات المصرية.
وقال السفير خالد يوسف في تصريحات صحفية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللقاء تناول أيضا متابعة نتائج زيارة العمل التي قام بها وزير التعليم العالي الموريتاني إلى مصر نهاية الشهر الماضي، فضلا عن بحث تطوير المركز الثقافي المصري في نواكشوط وإيفاد مستشار ثقافي مصري للمركز.
من جانبه، أكد الجانب الموريتاني أنه متشبث بإعادة إحياء المركز واهتمام موريتانيا وحرصها على إعادة دور المركز وأهمية العطاء الثقافي المصري في موريتانيا.
ويعتبر المركز الثقافي المصري الواقع في قلب العاصمة نواكشوط أحد أهم القلاع الثقافية في موريتانيا وافتتحه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عام 1964.
ويولي الموريتانيون حكومة وشعبا اهتماما ملحوظا للمركز الذي ساهم بشكل كبير في دعم الموريتانيين في استعادة هويتهم بعد عقود من طمس الهوية.

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