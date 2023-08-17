رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور قمة مع بايدن وكيشيدا

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول التوجه إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس لحضور قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حول سبل تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تُعقد القمة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند يوم الجمعة ، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث في قمة ثلاثية قائمة بذاتها، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكان بايدن قد اقترح عقد القمة عندما التقى القادة الثلاثة على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان في مايو حيث تدفع الولايات المتحدة باتجاه تعزيز العلاقات بين سول وطوكيو التي شهدت تحسنا مؤخرا في إطار ثلاثي يتصدى لتعاون الصين وروسيا المتزايد.

وفي هذا السياق، من المتوقع أيضا أن يجد التعاون في قضايا الأمن الاقتصادي ، مثل بناء سلاسل التوريد المرنة لأشباه الموصلات والبطاريات ، اهتماما كبيرا في جدول الأعمال، بحسب يونهاب.