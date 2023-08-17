أوكرانيا: مكاسب جديدة للهجوم المضاد على الجبهة الجنوبية الشرقية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية أوروزخين التي كانت تمثل نقطة قوة لروسيا.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته أحرزت تقدما إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك قالت كييف، أمس الأربعاء، إنها استعادت السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه بناء زخم لتقدمها جنوبا في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف، بحسب وكالة رويترز.

كما صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الأوكراني، أندريه كوفاليوف، للتلفزيون الأوكراني بأن هناك قتالا عنيفا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد وحول قرية في الشرق ليست بعيدة عن باخموت.

وتابع: "نفذ العدو عمليات هجومية فاشلة في منطقة سينكيفكا في منطقة خاركيف وبودانيفكا في دونيتسك، وتدور معارك عنيفة هناك"، وأضاف "في اتجاه باخموت تواصل القوات الدفاعية (الأوكرانية) تنفيذ عمليات هجومية جنوبي باخموت".

من الجدير بالذكر أن أوروزخين هي أول قرية تعلن كييف استعادتها، منذ 27 يوليو الماضي، وهو فارق زمني يشير إلى التحدي الذي تواجهه كييف في سعيها للتقدم عبر خطوط دفاع روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.