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ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 6.75 كوبيك ليصل إلى 94.73 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الخميس.

وعلى نفس الصعيد، ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بواقع 2.8 ليصل إلى 12.93 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 20.25 كوبيك ليصل إلى 103 روبل.

يشار إلى أن البنك المركزي الروسي رفع معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ، أول أمس الثلاثاء، لاحتواء انخفاض قيمة "الروبل".

وقرر البنك المركزي الروسي رفع معدل الفائدة من 8.50% إلى 12%. وقال البنك إن "القرار يهدف للحد من المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار".

وأشار صانعو السياسة إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية على أسعار المستهلكين اكتسب زخما، كما أن التوقعات المتعلقة بالتضخم في ارتفاع.