تفاصيل العثور على جثمان شاب مصاب بطلق ناري بعزبة أبو جازية بالمنوفية

عثر أهالي عزبة أبو جازية التابعة لقرية دراجيل في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية على جثة شاب أمام منزله مقتول بطلق ناري وبه آثار سكين، وتم إبلاغ قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية اخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة أبو جازية التابعة لقرية دراجيل بالعثور على جثة شاب أمام منزله وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "م. ع. أ" في العقد الرابع من العمر، مقتول بطلق ناري فرد خرطوش وبه آثار سكين حول رقبه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وتكثف وحدة مباحث الشهداء من جهودها لمعرفة تفاصيل الحادث وحُررت القوات الأمنية محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.