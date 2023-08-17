وفد عماني يصل إلى صنعاء للدفع بعملية السلام في اليمن

وصل وفد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين، من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن.

وذكر مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، أن الوفد العماني وصل إلى المطار ظهر اليوم الخميس.

وأفاد المصدر، بأن الوفد وصل برفقة كبير المفاوضين في جماعة أنصار الله الحوثية محمد عبدالسلام، قادما من العاصمة العمانية مسقط.

وبدوره، قال عبدالسلام، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس: "وصلنا إلى صنعاء نحن والوفد العماني، وذلك للتشاور مع القيادة الحوثية وتقييم المرحلة، وإستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية".

وأمس الأربعاء، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أن مكتبه يعمل حاليا على دعوة أطراف النزاع في البلاد للاجتماع لتحقيق تسوية مستدامة للصراع.

وقال في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن أطراف النزاع: "تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن الحلول، إلا أنه لازالت هناك حاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة، وخصوصا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة".

وخلال الأيام الماضية، عقد المبعوث الأممي مباحثات في مسقط مع مسؤولين عمانيين وحوثيين، تناولت سبل إيجاد حل مستدام للنزاع في اليمن.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تزامنا مع مباحثات يعقدها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، الذي بدأ يوم الاثنين الماضي زيارة إلى دول الخليج، من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ نحو 9 سنوات، حربا بين الحكومة والحوثيين، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.