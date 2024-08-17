كهرباء لبنان تعلن انقطاع التيار عن مرافق أساسية منها المطار والمرفأ

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًّا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان كالمطار ومرفأ بيروت والسجون.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنّ التوقف جاء بسبب الخروج القسري لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضافت أنها استنفدت جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة في ظل الظروف الحالية المختلفة.

وأشارت إلى أنها ستعمل مجددا على إعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها.

وتعليقًا على الأزمة، قال المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت، فادي الحسن، إنّ المطار يُؤمّن الطاقة الكهربائية حاليًّا من المولدات، معبرا عن أمله في ألا تطول الأزمة.

وردا على سؤال حول خطر العتمة في المطار خلال الساعات القادمة، قال الحسن: «لا أريد استباق الأمور، ولا أعتقد أن الأزمة ستبقى على ما هي عليها».